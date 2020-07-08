Dink davasında eski MİT Bölge Başkanı tanıklığa çağrıldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ile dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Yüzbaşı Muharrem Demirkale tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz üç sanık ise duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada tanık ifadelerinin ardından söz alan Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, mahkemenin daha önce MİT görevlileri H.K.Y., Ö.Y. ile H.S.’nin tanık olarak dinlenmesi yönünde ara karar aldığını hatırlatarak “Sonrasında savcı bu kişilerin tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Mahkemeniz bu konuda herhangi bir karar oluşturmadı. H.K.Y. ve Ö.Y., Hrant Dink ile İstanbul Valiliği’ndeki görüşmeyi organize eden kişilerdir. H.S. ise bizzat bu görüşmeye katılan kişidir. Tüm olaylara başından beri tanık olmuşlardır. A.K. ise olay tarihinde MİT İstanbul Bölge Başkanı’dır. Bu kişilerin dinlenmesini ve mahkemenizin bu konuda bir karar oluşturmasını talep ediyorum” dedi.

İzin istenecek

Mahkeme, dönemin İstanbul MİT Bölge Başkanı A.K.’nın tanık olarak dinlemesine ilişkin talebi kabul ederek MİT Yasası gereği tanık olarak ifadesinin alınabilmesi için izin istenmesi amacıyla MİT Başkanlığı’na yazı yazılmasına, izin verildiği taktirde tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Dosya kapsamında dinlenen tanık ifadelerinin yeterli olduğu gerekçesiyle diğer üç MİT görevlisinin tanık olarak dinlenmesi talebi ise reddedildi.