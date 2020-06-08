08.06.2020 - 21:02 |
Dinlediğiniz ney ile çalınan Mozart'ın bestesinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Dinlediğiniz ney ile çalınan Mozart'ın bestesinin adı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Dinlediğiniz ney ile çalınan Mozart'ın bestesinin adı nedir?
40. SENFONİ
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (8 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 989 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 oldu. Son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.