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08.01.2021 - 09:12 | | İHA

Dinlenme tesisine yayaların arasına dalan cip dehşet saçtı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda dinlenme tesisine dalan cip park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Dinlenme tesisine yayaların arasına dalan cip dehşet saçtı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
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Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevki'inde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki 65 NV 246 plakalı cip, bir anda yoldan çıkarak dinlenme tesisine daldı. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından cipin çarptığı 34 DEE 916 plakalı otomobilin sürücüsü Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Khalı Amanullah’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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