‘Diplomatlarımız en önemli markalarımızdan’

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM) tarafından lisans öğrencilerine yönelik ilk kez düzenlenen “Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi: Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Dış Politikası” başlıklı makale yarışması sonuçlandı. Birinciliği alan Halit Esad Farımaz’a 10 bin, ikinciliği paylaşan Ahmet Can Yıldız Tekin ve Mücahit Kaçmaz’a 7 bin 500, “üçüncülüğü kazanan Egemen Büyükkaya’ya ise 5 bin TL para ödülü verildi. Kıran, yarışmaya 100 üniversiteden 175 makalenin katıldığı bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve kendisinin de makaleleri merakla okuduğunun altını çizen Kıran, dereceye giren yarışmacıların eğitim hayatlarına katkı olması amacıyla maddi ödül verildiğini ve söz konusu kişilere Çavuşoğlu’na yurt dışı seyahatlerinde eşlik etme şansı tanındığını bildirdi.