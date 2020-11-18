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18.11.2020 - 15:41 | | DHA

Direğe çarpan araçtan tabanca ve uyuşturucu çıktı!

Eskişehir’de yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. Araçta jandarma tarafından yapılan aramada; ruhsatsız tabanca ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Direğe çarpan araçtan tabanca ve uyuşturucu çıktı!

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan M.Ö., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri, araçta yaptığı incelemede arka koltukta bir ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Savcılık talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekibiyle birlikte yapılan detaylı aramada ise ruhsatsız tabancanın yanı sıra şarjör, 46 tabanca mermisi, 50 gram sentetik uyuşturucu madde bonzai, uyuşturucu kullanım aparat ele geçirildi.

Sürücü M.Ö.’nün, uyuşturucunun etkisiyle yoldan çıkarak kaza yaptığı tespit edilirken, hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ve ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

 

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