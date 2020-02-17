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17.02.2020 - 17:45 | | DHA

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı!

Manisa’nın Kula ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı!

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gökçeören Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Fevzi Erim (46) yönetimindeki 35 AJ 7094 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta sıkışan Erim, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Erim, ambulansla kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahanin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı!Manisa’nın Kula ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
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