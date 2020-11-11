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11.11.2020 - 15:35 | | DHA

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince, kaza yaptı!

Antalya’da direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren Hüseyin Otçu'nun (56) kullandığı otomobil, önce bir otomobile, ardından da kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Otçu, hastaneye götürüldü.

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince, kaza yaptı!

Kaza, Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Otçu’nun kullandığı 07 ES 157 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı, ardından da karşı şeride geçip, kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, otomobilde sıkışan Hüseyin Otçu’yu çıkardı.

Sağlık ekiplerine müdahale sırasında epilepsi nöbeti geçirdiğini söyleyen Hüseyin Otçu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

 

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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