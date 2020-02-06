06.02.2020 - 11:27 | | DHA
Direksiyon başında telefon kullanan şoförüne büyük tepki!
Samsun’a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Samsun'a gitmekte olan ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu şehirlerarası otobüsü kullanan şoförün, direksiyon başında kulağında kulaklıkla cep telefonu ile sürekli yazışması, otobüsteki bir yolcu tarafından görüntülendi. Otobüsün ön koltuklarında oturanların fark ettiği ve ‘kazaya davetiye çıkaran’ görüntüde, muavinin de cep telefonuyla konuşması da yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kural ihlali yapan şoförün uzun süre, bir eliyle direksiyonu tuttuğu, diğer eliyle ise telefonda yazıştığı görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, harekete geçen polis ekipleri de otobüs firması ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.