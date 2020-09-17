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17.09.2020 - 09:23 | | DHA

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 otomobile çarptı!

Kayseri'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 otomobile çarptı!

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 38 AAD 766 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak, yol kenarında park halinde olan araçların arasına daldı. İlk olarak park halinde bulunan 38 BF 627 plakalı araca çarparak büyük hasar veren otomobil, daha sonra 43 BA 723 ve 38 HV 398 araçlara zarar verdi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 38 AAD 766 plakalı araçta çıkan hafif çapta yangına müdahale etti. Ayrıca, 38 AAD 766 araçta bulunan ve yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, 3 aracın hasar gördüğü ve ortalığın savaş alanına döndüğü kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Babasını hastaneye getiren gencin başına silah doğrulttuAdana’da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, babasını hastaneye getiren gencin başına tabanca doğrulttu. Ardından kadın polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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