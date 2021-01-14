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14.01.2021 - 07:00 |

‘Direnişimiz devam edecek’

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına yönelik başlayan protesto gösterileri dün de devam etti.

‘Direnişimiz devam edecek’
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 

Üniversitenin Güney Kampüsü’nde eylemlerini sürdüren öğrencilere, akademisyenler de destek verdi. Boğaziçili öğrenciler, protesto gösterilerinin rektör Bulu’nun istifasıyla sona ereceğini belirterek, taleplerinden taviz vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Öğrenciler adına açıklama metnini okuyan Nazlıcan Doğan, “Bu direniş dalga dalga, tüm şehirlerde tüm üniversitelerde büyümeye devam edecek” dedi. Öte yandan Galatasaray Üniversitesi de Boğaziçi öğrencilerine destek açıklaması yaptı. Açıklamada “Biz GSÜ Dayanışması olarak kayyum mekanizmasını reddediyor, tüm üniversitelerin bileşenlerini dayanışmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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