Direnişten dayanışmaya

Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da, “Bu işçiler sekiz yıldır tazminatlarını almak için direniyor. Dün de direnişlerini sürüyorlardı. Tanzimat mağduru direnişindeydik. Ancak depremi duyduğumuz gibi örgütlenip hemen geldik. Dün 19.00’dan beri ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Bu ekip madende kurtarmada ilerleme yapan arkadaşlar. Nerede ne şekilde kazı yapılmasını biliyorlar. Alanında tecrübeliler” diye konuştu.