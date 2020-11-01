01.11.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İzmir
Direnişten dayanışmaya
İzmir’de yaşanan depremin ardından Türkiye’nin birçok yerinde dayanışma için İzmir’e gelenler oldu. İlk gelenler arasında, sekiz yıldır tazminatlarını alamadıkları için Manisa’da nöbet tutan Soma madenciler de vardı. 14 kişilik ekip çöken Emrah Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Çalışmalara katılan Hasan Eren, “Elimizden geleni yapıyoruz. Enkaz temizlenene kadar buradayız” dedi.
ÇİĞDEM YILMAZ İzmir
Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da, “Bu işçiler sekiz yıldır tazminatlarını almak için direniyor. Dün de direnişlerini sürüyorlardı. Tanzimat mağduru direnişindeydik. Ancak depremi duyduğumuz gibi örgütlenip hemen geldik. Dün 19.00’dan beri ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Bu ekip madende kurtarmada ilerleme yapan arkadaşlar. Nerede ne şekilde kazı yapılmasını biliyorlar. Alanında tecrübeliler” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.