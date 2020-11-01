MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Direnişten dayanışmaya
ABONE OL
01.11.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İzmir

Direnişten dayanışmaya

İzmir’de yaşanan depremin ardından Türkiye’nin birçok yerinde dayanışma için İzmir’e gelenler oldu. İlk gelenler arasında, sekiz yıldır tazminatlarını alamadıkları için Manisa’da nöbet tutan Soma madenciler de vardı. 14 kişilik ekip çöken Emrah Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Çalışmalara katılan Hasan Eren, “Elimizden geleni yapıyoruz. Enkaz temizlenene kadar buradayız” dedi.

Direnişten dayanışmaya
ÇİĞDEM YILMAZ İzmir

Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da, “Bu işçiler sekiz yıldır tazminatlarını almak için direniyor. Dün de direnişlerini sürüyorlardı. Tanzimat mağduru direnişindeydik. Ancak depremi duyduğumuz gibi örgütlenip hemen geldik. Dün 19.00’dan beri ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Bu ekip madende kurtarmada ilerleme yapan arkadaşlar. Nerede ne şekilde kazı yapılmasını biliyorlar. Alanında tecrübeliler” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Geçmişe uzanan bir yolculuk

Geçmişe uzanan bir yolculuk

Sıradaki Haber