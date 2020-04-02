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02.04.2020 - 15:30 |

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ağız çalkalamak orucu bozar mı? soruları Ramazan ayında en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Müslüman vatandaşların merakla araştırdığı orucu bozan şeyler nelerdir? Diş fırçalamak ve ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen yanıt...

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde orucun bozulduğu durumları yayınladı. Milyonlarca Müslüman orucu bozan şeyleri araştırırken, diş fırçalamanın oucu bozuğ bozmadığı merak konusu oldu. Peki ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

AĞZI SU İLE ÇALKALAMAK ORUCU BOZAR MI?

İster abdest için olsun, isterse temizlik ya da serinlemek için olsun, oruçlu kimse tarafından ağzı su ile çalkalamak mekruh değildir ve orucu bozmayan durumlar arasında yer almaktadır. ... Eğer su boğaza kaçarsa, bu durumda oruç bozulmaktadır.

Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

 

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