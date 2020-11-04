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04.11.2020 - 12:04 | | DHA

Diş hekimi Zarife, küçük Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış

İzmir’i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından cansız bedeni çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan’ın, yine kendisi gibi yaşamını yitiren 6 yaşındaki Baran Karael’i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi.

Diş hekimi Zarife, küçük Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış

Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından dün gece diş hekimi Zarife Doğan ile Baran Karael'in cansız bedenleri çıkarıldı. Zarife Doğan'ın binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğinde, anneannesi Belgin Özcan ile birlikte gelen Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi. Doğan ile Karael’in cansız bedenlerinin aynı yerden çıkarıldığı ifade edildi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Doğan’ın, önümüzdeki yaz evlenmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan, anneanne Belgin Özcan'ın cansız bedeni de depremin 5'inci gecesi enkaz altından çıkarılmıştı.

 

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