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04.11.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA

Diş hekimlerinden acı haber

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında dün iki kadının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Diş hekimlerinden acı haber

Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan olduğu belirlendi. Aynı binanın enkazından aynı aileden dördü çocuk beş kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı. Deniz Yücel ve Nilay Yücel’in çocukları Lena (4) ve Vera (6) ile Deniz Yücel’in kardeşi Hüseyin Yücel’in kızları Diren (3), Feda (10) ile çocukların babaanneleri Arefe Yücel’in (60) cansız bedenlerine ulaşıldı.

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