MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diş kliğinde dehşet! Karısına bağırdığı gerekçesiyle saldırdı
ABONE OL
05.02.2021 - 15:29 | | DHA

Diş kliğinde dehşet! Karısına bağırdığı gerekçesiyle saldırdı

İstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.

Diş kliğinde dehşet! Karısına bağırdığı gerekçesiyle saldırdı

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda bulunan bir diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikte 2018 yılından bu yana tedavi olan H.B.Ş., kalan borcunu ödemediği gerekçesi ile çalışanlar tarafından arandı. Klinik çalışanı S.U., telefonda kadına ödeme yapması gerektiğini söyledi. Çalışanın sözleri üzerine "Hizmetten memnun kalmadığını" söyleyen H.B.Ş. ödemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine telefonda klinik çalışanı ve kadın arasında tartışma çıktı.

EŞİ İLE KLİNİĞE GELDİ

Tartışmanın ardından kliniğe eşi B.Ş. ile gelen kadınla, klinik çalışanları arasında tartışma çıktı. Klinik hekimlerinden biri, H.B.Ş. ile konuşurken elini hareket ettirmesi üzerine eşi, doktorun eline vurdu. Karı, koca ve klinik çalışanları arasında sözlü tartışma devam ederken eşine hekimin bağırdığını iddia eden B.Ş., küfürler savurdu. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK VE CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan tartışma anları ise hem kliniğin güvenlik kameralarına hem de çalışanların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerine, B.Ş.'nin klinik çalışanın eline vurduğu anlar, cep telefonu görüntülerine ise öfkeli kocanın diş hekimine küfür ettiği ve üzerine yürüdüğü anlar yansıdı.

 

 

Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralıSon dakika gelen bir habere göre Van'da feci bir trafik kazası yaşandı. Gürpınar'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada üç kişinin hayatını kaybettiği yedi kişinin yaralı olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da balıkçıların ağına takıldı! Tam 6 metre

Antalya'da balıkçıların ağına takıldı! Tam 6 metre

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Üç Aylar takvimi 2021 | Üç Aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri

Üç Aylar takvimi 2021 | Üç Aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet