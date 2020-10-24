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24.10.2020 - 18:21 | | AA

Diş kliniği açmış! Sahte hekim yakalandı

Adıyaman'da ruhsatsız diş kliniği çalıştıran sahte hekim gözaltına alındı.

Diş kliniği açmış! Sahte hekim yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenipınar Mahallesi'nde ruhsatsız diş kliniği çalıştırıldığı ve M.A'nın da hekim diplomasının bulunmadığı bilgisini aldı.

Ekipler, kliniğe düzenlediği operasyonda diş tedavilerinde kullanılan materyallere el koydu.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi, M.A. gözaltına alındı.

Boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktıIsparta'nın Senirkent ilçesinde yaşayan E.G. (40) adlı kadın, bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı (45) bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürüp, cesedini parçalayıp yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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