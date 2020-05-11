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11.05.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN,  CİHAT ASLAN İstanbul

‘Dışarı çıkınca çok heyecanlandım’

İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşların 50 gün sonra sokağa çıkmasını gözlemledik. Sahil şeridinde oturan İstanbullular deniz kenarına, iç kesimlerde oturanlar ise parklara ve meydanlara çıktı.

‘Dışarı çıkınca çok heyecanlandım’
GÜLDEN ÇOKTAN,  CİHAT ASLAN İstanbul

Anadolu Hisarı’nda 65 yaş üstü vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Lesley Tahtaköy (75), “Dışarı çıkınca heyecanlandım. Sosyalliği çok özlüyorum” dedi.
Eşi Altun Tahtaköy (77) ise “Avrupa’da yaşlılar bakkala gidebiliyor. Burada yasak. Alışverişimi kim yapacak” diye konuştu.

Üsküdar’da vatandaşlar sosyal mesafeye uymayınca sahilin bir kısmı şerit çekilerek kapatıldı.

Kadıköy Moda’da belediyenin kurduğu spor aletleri ile 4 saatini değerlendirmeyi amaçladığını belirten Seyfi İnal (66) “Evin içinde her gün 8 bin adım atıyorum. 50 gün sonra dışarı çıkmak çok güzel. Her hafta bu yasak kalkarsa evden çıkmak isteriz” dedi.

Maltepe’de 17 Mart’tan beri ilk kez evden çıktığını söyleyen Selen Yıldızhan, “Anneler gününe denk gelmesi de ayrı bir güzel oldu” dedi.

‘Dışarı çıkınca çok heyecanlandım’

Ortaköy’de güneşli havada deniz kenarında yürümenin mutluluğu... İstanbul’un diğer semtlerinde de özgürce yürüme sevinci vardı.

‘Dışarı çıkınca çok heyecanlandım’

 

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