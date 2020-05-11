‘Dışarı çıkınca çok heyecanlandım’

Anadolu Hisarı’nda 65 yaş üstü vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı. Lesley Tahtaköy (75), “Dışarı çıkınca heyecanlandım. Sosyalliği çok özlüyorum” dedi.

Eşi Altun Tahtaköy (77) ise “Avrupa’da yaşlılar bakkala gidebiliyor. Burada yasak. Alışverişimi kim yapacak” diye konuştu.

Üsküdar’da vatandaşlar sosyal mesafeye uymayınca sahilin bir kısmı şerit çekilerek kapatıldı.

Kadıköy Moda’da belediyenin kurduğu spor aletleri ile 4 saatini değerlendirmeyi amaçladığını belirten Seyfi İnal (66) “Evin içinde her gün 8 bin adım atıyorum. 50 gün sonra dışarı çıkmak çok güzel. Her hafta bu yasak kalkarsa evden çıkmak isteriz” dedi.

Maltepe’de 17 Mart’tan beri ilk kez evden çıktığını söyleyen Selen Yıldızhan, “Anneler gününe denk gelmesi de ayrı bir güzel oldu” dedi.

Ortaköy’de güneşli havada deniz kenarında yürümenin mutluluğu... İstanbul’un diğer semtlerinde de özgürce yürüme sevinci vardı.