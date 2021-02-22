DÄ±ÅŸÄ± manav iÃ§i kahvehane 36 kiÅŸiye ceza kesildi

22.02.2021 - 15:07 | | DHA
DÄ±ÅŸÄ± manav içi kahvehane! 36 kiÅŸiye ceza kesildi
KaÄŸÄ±thane'de dÄ±ÅŸarÄ±yaÂ kasalarlaÂ meyve ve sebzeÂ konularak manav gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ verilen kahvehaneye yapÄ±lan baskÄ±nda 36 kiÅŸiye 124 bin 884 lira idari para cezasÄ± kesildi.Â
Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane Sanayi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan polis harekete geÃ§ti. Polis ekipleri giriÅŸte manav olarak gÃ¶rÃ¼nen kahvehaneye baskÄ±n yaptÄ±. Masalarda oturan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± deldiÄŸi, maske takmadÄ±ÄŸÄ± ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
Bunun Ã¼zerine 36 kiÅŸiye "Umumi HÄ±fzÄ±sÄ±hha Kanununa Muhalefet" suÃ§undan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezasÄ± kesildi. Kahvehane sahibi Halil K. hakkÄ±nda da adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'döviz rezervi' açÄ±klamasÄ±CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Ä°zmir 7. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "Åžu anda 'Merkez BankasÄ±'nÄ±n döviz rezervi sÄ±fÄ±rlandÄ±' diyorlar, göreve geldiÄŸimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardÄ±, ÅŸimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.