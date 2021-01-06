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06.01.2021 - 18:22 | | DHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın daveti üzerine 8 Ocak'ta İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Layanın davetine icabetle 8 Ocak 2021 tarihinde İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Sayın bakanımızın, İspanyol mevkidaşıyla görüşmelerinde, ikili ilişkilerimiz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.

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