Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Layanın davetine icabetle 8 Ocak 2021 tarihinde İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Sayın bakanımızın, İspanyol mevkidaşıyla görüşmelerinde, ikili ilişkilerimiz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.