Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Layanın davetine icabetle 8 Ocak 2021 tarihinde İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Sayın bakanımızın, İspanyol mevkidaşıyla görüşmelerinde, ikili ilişkilerimiz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.
Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.