18.11.2020 - 21:39 |
Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı Filipinler’de meydana gelen tayfun ve sel felaketleri nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’de meydana gelen tayfun ve sel felaketleri hakkında yazılı bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda “Filipinler’de Molave, Goni ve Vamco tropikal tayfunlarının yol açtığı sel ve heyelanların 100’den fazla can kaybına sebebiyet verdiği, büyük hasara yol açtığı ve başkent Manila’nın bulunduğu Luzon Adası’nın afet bölgesi ilan edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Aşı yüzde 99.9 ücretsiz olurBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te koronavirüs süreci ve koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." ifadelerini kullandı.