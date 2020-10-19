MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı
ABONE OL
19.10.2020 - 23:31 | | AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Vietnam ve Kamboçya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vietnam ve Kamboçya'da Linfa ve Nangka kasırgalarının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam ve Kamboçya halkları ile hükümetlerine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında 80'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Kamboçya'da da ay başından bu yana etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 10, yıldırım isabet etmesi sonucu da bir kişi hayatını kaybetmişti.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı! Canlı çekilişin sonuçlarında şanslı numaralar...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam ve Kamboçya’ya taziye mesajı

Sıradaki Haber