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25.08.2020 - 22:47 | | AA

Dışişleri'nden Laura kasırgasından etkilenen ülkelere taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Laura kasırgası nedeniyle Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'da meydana gelen can ve mal kaybından dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri'nden Laura kasırgasından etkilenen ülkelere taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karayipler bölgesini etkisi altına alan Laura kasırgasının Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'de can kaybına, Küba'da da maddi hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dost Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba halklarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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