Diyabetli çocuklara sevindirici haber

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda eğitim gören Tip 1 diyabetli çocukların şeker ölçümü ve insülin iğnelerinin, okul hemşiresi ya da eğitim almış öğretmen tarafından yapılmasına yönelik yönerge yayınladı.



Diyabetli çocukların okullarda yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla Kasım 2013’e yayınlanan Okulda Diyabet Programı genelgesinden sonra önemli bir adım daha atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönerge ile diyabetli çocukların insilün tedavi ve bakımları konusunda okul yönetimlerinin aileler ile hareket ederek sorumluluk almaları istendi.



Eğitimli öğretmenler



Yönerge ile diyabetli çocukların ailelerinin okul önlerinde insilün iğnesi için beklemekten kurtarılması, tedavinin eğitimli okul personeli tarafından düzgün ve doğru şekilde yapılması amaçlanıyor.



Yönergede, Tip 1 diyabetli öğrenciler için günlük kan şekeri hedeflerinin okulda geçirilen zaman boyunca önerilen aralıkta olmasının okul yöneticileri tarafından sağlanması gerektiği belirtildi. Yönergede insülin tedavisinin uygulanış şeklinin öğrencilerin ihtiyaçlarına, yaşına ve özelliklerine göre planlanması gerektiği, reviri olmayan okullarda, öğrencilerin tuvaletler gibi uygun olmayan yerlerde insülin yapmasını önlemek için insülin enjeksiyonlarının yapılabileceği bir oda ve ilaç kitinin saklanabileceği bir buzdolabı bulundurulması gerektiğine yer verildi.



Okul hemşiresi veya eğitim almış olması şartı ile bir öğretmenin gönüllü olarak insülin enjeksiyonu yapmasının, okul yönetimi tarafından sağlanması gerektiği de vurgulanana yönergede, diyabetli çocukların aktivite, beden eğitimi dersleri ve sınavlar geri kalmaması gerektiği uyarısı yapıldı.



‘Desteğe ihtiyaç var’



Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde günde 6-10 kez kan şekeri ölçümü yaparak günde 4 kez insülin enjeksiyonu veya insülin pompa tedavisi kullanması gerektiğini dile getiren Okulda Diyabet Programı Koordinatörü Çocuk Endokrinolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, şöyle konuştu:

“Tip 1 diyabetli çocukların tedavilerini gerekleri yapıldığında normal ve başarılı bir ömür sürdürebiliyor. Çocuk diyabet ekipleri, aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocukların sağlıklı bir yaşam sürmesi için iş birliği yapmak zorundayız. Diyabetli çocuklar haftada en az 30 saatlerini okulda geçiriyor ve tedavilerinin kesintisiz sürmesi yanında kendi akranları gibi okul aktivitelerine katılmaları için öğretmenlerinin desteğine ihtiyaç duyuyorlar.”

‘Öğretmenin rolü giderek artıyor’



Okulda Diyabet Programı Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü Hatun şunları söyledi:



“Günümüzde, öğretmenlerin diyabet tedavisindeki rolü giderek artıyor. Öğretmenler, kan şekeri düşüklüğü ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim alması gerekiyor. Ayrıca diyabetli çocukların ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlanmalı ve arkadaşları ile uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için çaba gösterilmesi de gerekiyor.



Türkiye’de eğitim gören binlerce Tip 1 diyabetli çocuğun okullarda yıllardır yaşadığı sorunun çözümü için bakanlık tarafından yayınlanan yönerge, bu sorunla mücadele eden aileler ve çocukları mutluluğa boğdu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”