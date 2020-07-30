Diyanet Bayram namazı saatleri... Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri...

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. 31 Temmuz Cuma sabahı kılınacak olan bayram namazı İstanbul, Ankara ve İzmir'de saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayram namaz vakti : 06.33

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bayram namazı : 06.19

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir bayram namazı saati: 06.45

2020 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana 06.15

Adıyaman 06.01

Afyon 06.31

Ağrı 05.39

Aksaray 06.17

Amasya 06.06

Antalya 06.33

Ardahan 05.38

Artvin 05.41

Aydın 06.43

Balıkesir 06.40

Bartın 06.18

Batman 05.50

Bayburt 05.49

Bilecik 06.30

Bingöl 05.51

Bitlis 05.45

Bolu 06.23

Burdur 06.34

Bursa 06.34

Çanakkale 06.45

Çankırı 06.15

Çorum 06.10

Denizli 06.38

Diyarbakır 05.53

Düzce 06.24

Edirne 06.41

Elazığ 05.56

Erzincan 05.53

Erzurum 05.46

Eskişehir 06.29

Gaziantep 06.06

Giresun 05.55

Gümüşhane 05.52

Hakkari 05.40

Hatay 06.13

Iğdır 05.35

Isparta 06.32

Kahramanmaraş 06.07

Karabük 06.18

Karaman 06.23

Kars 05.37

Kastamonu 06.13

Kayseri 06.11

Kırıkkale 06.17

Kırklareli 06.38

Kırşehir 06.15

Kilis 06.08

Kocaeli 06.29

Konya 06.24

Kütahya 06.32

Malatya 06.00

Manisa 06.43

Mardin 05.52

Mersin 06.18

Muğla 06.42

Muş 05.47

Nevşehir 06.14

Niğde 06.16

Ordu 05.57

Osmaniye 06.11

Rize 05.47

Sakarya 06.27

Samsun 06.03

Siirt 05.47

Sinop 06.06

Sivas 06.03

Şanlıurfa 06.00

Şırnak 05.45

Tekirdağ 06.39

Tokat 06.04

Trabzon 05.50

Tunceli 05.54

Uşak 06.35

Van 05.40

Yalova 06.32

Yozgat 06.12

Zonguldak 06.21

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI? BAYRAM NAMAZINDA NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?

Bakan Koca, bayram ve cuma namazlarının cemaatle kılınacağını anımsatarak, cemaatle kılınacak bu namazlarda uyulacak tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Abdest, namazdan hemen öncesine bırakılmamalı, cami şadırvanında alınmamalıdır. Abdest evde alınmalıdır. Aksi takdirde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Bayram ve cuma namazına herkes kendi seccadesi ile gitmelidir. Secde sırasında halı veya seccadelere virüs bulaşması kolayca mümkündür. Virüs dış ortamda bir süre canlı kalmakta, başkasına bulaşabilmektedir. Bu yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

Maske ve sosyal mesafe kuralı, bütün bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen her iki kişi aralarında mutlaka boşluk bırakmalıdır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

Vaaz ve namaz süreleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

Namaz sonunda, cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara "zevâid tekbirleri" denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Şafiî mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha sûresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta beş tekbir alınır.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

"Teşrik tekbirleri"; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; "Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd" cümlelerinden oluşur.