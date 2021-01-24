Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Danimarka'da Aabenraa Camii'ne yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Batı'da her geçen gün artış gösteren İslamofobik zihniyete sahip ırkçı grupların faaliyetlerine son verilmesini ve faillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."