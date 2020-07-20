20.07.2020 - 15:49 | | DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı öncesinde hazırlanan videoyu, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti" mesajıyla paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı. Erbaş mesajında, "Şimdi Ayasofya Camisi'nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camisi yeniden ibadete açılıyor" ifadesini kullandı.
Antalya'da, pandemi sürecinde 1 günde 10 bin turist rekoruKoronavirüs salgını nedeniyle mart ayında otellerin kapısına kilit vurulan Antalya'da, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla yabancı turist hareketliliği başladı. Pandemi sürecinde bu pazar günü ilk kez bir günde 10 binin üzerinde yabancı turist kente geldi. 1 Temmuz'dan bugüne ise toplam turist sayısı 61 bin 478'e yükseldi.