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31.12.2020 - 18:08 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı hatırlatması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma namazı hatırlatması

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

 

İstanbul'da trafik durma noktasına geldiTüm yurtta akşam saat 21.00’da başlayacak olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik uygulaması adeta kırmızıya dönerken, yoğunluk yüzde 62 seviyesine çıktı.
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