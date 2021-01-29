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29.01.2021 - 21:56 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama

Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız."

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