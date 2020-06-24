Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kurban emaneti açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında, 81 il müftüsüyle telekonferans yoluyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kurban kesimiyle ilgili hazırlıkların değerlendirildiği toplantıda konuşan Erbaş, "Milletimizin kurban emanetini en güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında büyük bir gayret içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu yapan tüm kuruluşları denetleme görevinin kanunla Diyanet İşleri Başkanlığına verildiğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"İnsanımızın kurban emanetinin yerine ulaştırılması önemli. Bu konuya neden bu kadar önem veriyoruz çünkü bu bir emanettir ve daha önceki yıllarda istismar edildiğini biliyoruz. Bu vebalin altında kalmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor."

Erbaş, geçen yıl Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde ve 149 ülkede vekalet yoluyla kurban kesimini yaptıklarını anımsatarak, gayretleri için il müftüleri ve din görevlilerine teşekkür etti.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Selim Argun, Burhan İşliyen ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.