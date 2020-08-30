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30.08.2020 - 20:15 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına ilişkin, "Kur'an'a yapılan saldırılar, bir akıl tutulması halini almış ve İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına evrildiğinin açık bir delili olmuştur." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki

 

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'da İslamofobik gruplarca Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırı ve saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kur'an'a yapılan saldırılar, bir akıl tutulması halini almış ve İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına evrildiğinin açık bir delili olmuştur. Avrupa'nın göbeğinde İslam'ı hedef alan, Müslümanlara karşı öfke ve nefreti artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve birer endüstri haline gelmiş yapılanmaların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini ve adalete teslim edilmesini bekliyor, bu saygısızlığı lanetliyoruz."

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