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17.10.2020 - 15:14 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama:

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence’de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

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