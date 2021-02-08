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08.02.2021 - 00:56 | | AA

Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen'i atadı.

Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.

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