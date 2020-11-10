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10.11.2020 - 09:26 | | İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle anıyor; geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz. Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük mücadele ve fedakârlıkla bizlere emanet ettiği vatanımıza ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak ve her daim milletimizin huzur ve refahı, devletimizin gücü ve bekası için çalışmaktır."

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