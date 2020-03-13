Diyanet: Ortak tespih kullanmayın

Bugün camilerde okunacak olan Cuma hutbesini koronavirüse ayıran Diyanet, hutbede umreden dönenleri bir süre ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanların temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Diyanet, camilerde ortak kullanılan tespihleri kullanmak yerine cemaatin parmaklarını ya da şahsi tespihlerini kullanmasını istedi.