MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyanet: Ortak tespih kullanmayın
ABONE OL
13.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Diyanet: Ortak tespih kullanmayın

Koronavirüse karşı bir uyarı da Diyanet’ten geldi.

Diyanet: Ortak tespih kullanmayın

Bugün camilerde okunacak olan Cuma hutbesini koronavirüse ayıran Diyanet, hutbede umreden dönenleri bir süre ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanların temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Diyanet, camilerde ortak kullanılan tespihleri kullanmak yerine cemaatin parmaklarını ya da şahsi tespihlerini kullanmasını istedi. 

Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte cuma namazı vakitleri...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber