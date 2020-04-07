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07.04.2020 - 09:53 | | AA

Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ara verilen eğitimlerde görevli personelin de ek ders ücretinden yararlandırılması kararlaştırıldı.

Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararla, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a geçici madde eklendi.

Eklenen geçici maddede şunlar belirtildi:

"Geçici Madde 1- (1) 7'nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Covid-19 salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerilerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretlerinden yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerilerinde bulunan ek ders görevleri kadar, kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödemeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."

 

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