MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyanet'ten açıklama: 'Cemaatle kılınan namazlara televizyon ve internetten uymak caiz değil'
ABONE OL
12.04.2020 - 15:03 | | AA

Diyanet'ten açıklama: 'Cemaatle kılınan namazlara televizyon ve internetten uymak caiz değil'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda, imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekanda bulunması şart olduğundan, televizyon ve internette yayınlanan namazlara başka yerlerden eşlik edilmesinin caiz olmadığını bildirdi.

Diyanet'ten açıklama: 'Cemaatle kılınan namazlara televizyon ve internetten uymak caiz değil'

Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, "cuma namazlarının evde kılınması ve başka yerde kılınan cuma namazına televizyon ya da internet aracılığıyla uyulması" konusunun müzakere edildiği belirtildi.

İslam'ın şiarlarından sayılan cuma namazının, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadet olduğuna işaret edilen açıklamada, bu namazın, özel hanelerde kılınmasının caiz olmadığı bildirildi.

Evde kılınan bir namazın, cuma namazı olarak geçerlilik kazanmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekanda bulunması şart olduğundan televizyon, internet ve benzeri araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekanın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz."

Ayet ve hadislerden örneklerin verildiği açıklamada, "İbadetler eda edilirken Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'de belirtilen bütün kural ve uygulamalara riayet etmek gerekir. İbadetlerde ekleme ve çıkarmanın yanında şekil ve eda etme biçimlerini değiştirmek de doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

 

Ön koltuğa oturmasınlar diye çivilerle 'corona savar' yaptıKaraman’ın Ermenek ilçesinde, hazırladığı çivili tahtayı aracının ön koltuğuna kimse oturmasın diye yerleştiren kişi, görenlerin ilgisini çeken tahtaya 'corona savar' adını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Şartler neler?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Şartler neler?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Belediye başkanının abisi corona virüse yenik düştü!

Belediye başkanının abisi corona virüse yenik düştü!

Sıradaki Haber