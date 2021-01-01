Diyanet'ten Cuma namazı duyurusu! Bugün camiler açık mı, cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Öğle ezanı saat kaçta okuyor?
Günün en çok merak edilen soruları arasında başı çeken 'bugün camiler açık mı' sorusu oldu. Ardından ise bugün cuma namazı kılınacak mı oldu. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasından dolayı cuma namazı yasak mı araması saatler ilerledikçe büyük ilgi görüyor. Peki cuma namazı kaçta kılınıyor? Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak zere diğer illerin cuma namazı saati haberimizde ve bugün cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların bilmesi gerekenler...
31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek. Toplam 3 günü kapsayan yılbaşı yasağı Cuma günleri kılınan cuma namazını etkiledi mi merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ile gerçekleştirilen Cuma namazı bugün kılınacak mı, dışarı çıkma yasağı olmasından dolayı cuma namazı yasak mı?
BUGÜN CAMİLER AÇIK MI?
Bugün Cuma namazı saatinde camiler açık olacak.
CUMA NAMAZI BUGÜN KILINACAK MI, YASAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugün camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun."
ifadelerini kullandı.
CUMA KAÇTA?
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da cuma namazı 12:57'de kılınacak.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da cuma namazı 13:13'de kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de cuma namazı 13:20'de kılınacak.