Diyanet'ten hutbe

Ülke genelindeki camilerde okunan hutbede şu uyarılarda bulunuldu:

Temizliğe her zamankinden fazla dikkat edelim.

Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım.

Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım.

Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim.

Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım.

Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin içiyle ağzımızı kapatalım.

Yaşadığımız mekânları havalandıralım.

Sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım.