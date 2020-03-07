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07.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Diyanet'ten hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı cuma hutbesinden vatandaşları uyardı.

Diyanet'ten hutbe

Ülke genelindeki camilerde okunan hutbede şu uyarılarda bulunuldu:

Temizliğe her zamankinden fazla dikkat edelim.

Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım.

Ellerimiz kirliyken gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım.

Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim.

Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım.

Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin içiyle ağzımızı kapatalım.

Yaşadığımız mekânları havalandıralım.

Sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak duralım.

Diyanetten hutbe

 

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