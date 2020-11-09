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09.11.2020 - 17:09 |

Diyarbakır ailelerinde, 20’inci buluşma gerçekleşiyor

Gelen son dakika haberine göre; PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında daha 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu,  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır ailelerinde, 20’inci buluşma gerçekleşiyor

İkna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubunun ailesi, Diyarbakır’da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor.

Bu teslim olmayla birlikte Diyarbakır’da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu. 

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 

Teslim olan örgüt mensuplarıyla  birlikte  01 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.

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