Diyarbakır ailelerinde, 20’inci buluşma gerçekleşiyor

İkna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubunun ailesi, Diyarbakır’da 434 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer alıyor.

Bu teslim olmayla birlikte Diyarbakır’da evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarıyla birlikte 01 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 194 oldu.