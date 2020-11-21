MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik
ABONE OL
21.11.2020 - 16:40 | | İHA

Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Aileler kahrolsun HDP sloganı atarak tepkilerini gösterdi.

Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 446 gündür çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için oturma eyleminde olan ailelere HDP içinde bulunan bir kişinin ailelerin yüzüne tükürmesi iddiası gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri HDP il binasına önünde etten duvar ördü. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel olurken, aileler bunun üzerine kahrolsun HDP sloganı atarak HDP’lilere tepki gösterdi. Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP'lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi.
Yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

    Milliyet'te Günün Özeti (21 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada günün öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

    Yaralanan oğlunu, yanına yatarak teselli etti

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

    İsveç'te Türk asıllı subay kayboldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet