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24.04.2020 - 18:29 |

Diyarbakır İl Posta Kodu Nedir? Diyarbakır İlçelerinin Posta Kodları

Ülkemizde bulunan her ilin ve bu illere bağlı ilçelerin posta kodları bulunur. Bu sebeple bir adresten başka bir adrese gönderilecek olan postalarda posta kodu oldukça önem taşımaktadır. Sizde bulunduğunuz il ve ilçenin posta kodunu öğrenebilirsiniz. Peki Diyarbakır il posta kodu nedir? Diyarbakır ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Diyarbakır İl Posta Kodu Nedir? Diyarbakır İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları adreslerin birer parçasıdır. Her adres bağlı oldukları ilçe veya ilin posta kodunu kullanmaktadır. Diyarbakır ilinin posta kodu ise 21000 rakamlarından oluşmaktadır.

Diyarbakır Posta Kodu

Diyarbakır ilinin posta kodu 21000'dır. Başka bir şehirden Diyarbakır iline gönderilecek herhangi bir postada posta kodu 21000 olarak girilmelidir. Fakat illere bağlı ilçelerin posta kodları değişmektedir.

Diyarbakır İlçelerinin Posta Kodları

- Bağlar İlçesi: 21090
- Bismil İlçesi: 21500
- Çermik İlçesi: 21600
- Çınar İlçesi: 21750
- Çüngüş İlçesi: 21870
- Dicle İlçesi: 21830
- Eğil İlçesi: 21470
- Ergani İlçesi: 21950
- Hani İlçesi: 21800
- Hazro İlçesi: 21560
- Kayapınar İlçesi: 21070
- Kocaköy İlçesi: 21450
- Kulp İlçesi: 21900
- Lice İlçesi: 21700
- Silvan İlçesi: 21640
- Sur İlçesi: 21200
- Yenişehir İlçesi: 21120

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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