Diyarbakır İl Posta Kodu Nedir? Diyarbakır İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları adreslerin birer parçasıdır. Her adres bağlı oldukları ilçe veya ilin posta kodunu kullanmaktadır. Diyarbakır ilinin posta kodu ise 21000 rakamlarından oluşmaktadır.



Diyarbakır Posta Kodu



Diyarbakır ilinin posta kodu 21000'dır. Başka bir şehirden Diyarbakır iline gönderilecek herhangi bir postada posta kodu 21000 olarak girilmelidir. Fakat illere bağlı ilçelerin posta kodları değişmektedir.



Diyarbakır İlçelerinin Posta Kodları



- Bağlar İlçesi: 21090

- Bismil İlçesi: 21500

- Çermik İlçesi: 21600

- Çınar İlçesi: 21750

- Çüngüş İlçesi: 21870

- Dicle İlçesi: 21830

- Eğil İlçesi: 21470

- Ergani İlçesi: 21950

- Hani İlçesi: 21800

- Hazro İlçesi: 21560

- Kayapınar İlçesi: 21070

- Kocaköy İlçesi: 21450

- Kulp İlçesi: 21900

- Lice İlçesi: 21700

- Silvan İlçesi: 21640

- Sur İlçesi: 21200

- Yenişehir İlçesi: 21120