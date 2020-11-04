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04.11.2020 - 09:27 | | DHA

Diyarbakır'da 147 tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır'da, 750 bin TL değerinde 147 tarihi eseri satmak isteyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Mardin'de oturan bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 750 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphelileri Çınar-Bismil yolundaki Karagöz Camisi önünde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 gümüş küpe, 10 altın küpe ve 135 gümüş sikke olmak üzere toplam 147 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

Diyarbakır'da 147 tarihi eser ele geçirildiDiyarbakır'da, 750 bin TL değerinde 147 tarihi eseri satmak isteyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
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