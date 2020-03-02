02.03.2020 - 10:40 | | İHA
Diyarbakır’da 358 kilo esrar ele geçirildi!
Diyarbakır’da iki farklı araçta yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 26 Şubat’ta iki araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, toplam 358 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken araçlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.