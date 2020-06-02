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02.06.2020 - 13:22 | | DHA

Diyarbakır'da 4 katlı apartman, karantinaya alındı

Diyarbakır'da 6 kişilik ailede corona virüs tespit edilmesi üzerine oturdukları 4 katlı apartman, karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, aile bireylerinin temas ettiği kişilere yönelik filyasyon çalışması başlattı.

Diyarbakır'da 4 katlı apartman, karantinaya alındı

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi 615'inci Sokak'taki apartmanda oturan 6 kişilik aileden biri, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca hastanın ailesine de test yapıldı ve sonuçlar pozitif geldi.

Koronavirüsün bulaşma riskine karşı ailenin oturduğu 4 katlı apartman, karantinaya alındı. Binanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatıldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanırken, sağlık çalışanlarının başlattığı filyasyon çalışması ise sürdürülüyor.

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