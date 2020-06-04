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04.06.2020 - 13:24 | | DHA

Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü arazi kavgasına 8 gözaltı

Son dakika haberi... Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve gece biri kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 1 kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.

Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü arazi kavgasına 8 gözaltı

İlçeye bağlı kırsal Fatih Mahallesi’nde dün gece akraba olan iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hülya Karataş, Nuri Karataş, Feyyat Karataş ve Mehmet Sait Karataş yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Çınar Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavisine başlanırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 1 kişinin de yakalanmasına çalışılan kavgada ölenler, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verildi.

Olayın yaşandığı sokaktaki Karataş ailesine ait evin kapısında kurşun izleri olduğu görülürken, güvenlik güçleri olası yeni kavga yaşanmaması için güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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