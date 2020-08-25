MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da aileler resmen savaştı! 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
25.08.2020 - 21:25 |

Diyarbakır'da aileler resmen savaştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Lice ilçesi kırsalında meydana geldi. Güçlü ve Serin mahallelerinde oturan isimleri öğrenilemeyen iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Diyarbakırda aileler resmen savaştı 3 kişi hayatını kaybetti

Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan incelemede, 3 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralı 2 kişiye ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, güvenlik güçleri hem hastanenin çevresinde hem de kırsal Güçlü ile Serin mahallelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Adıyaman’da korkutan toplu balık ölümleriAdıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü, İnekli Gölü ve Azaplı Gölünü bir birine bağlayan DSİ’ye ait su kanallarında bilinmeyen nedenlerden dolayı toplu balık ölümleri meydana geldi. Çok sayıda ölen balıkları gören vatandaşlar, durumdan tedirgin olarak yetkililerden yardım istedi. Balık ölümlerinden dolayı ortaya çıkan kokulardan ise vatandaşların arazilerine gitmekte zorluk yaşadığı vurgulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

25 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

25 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Diyarbakır'da aileler resmen savaştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da aileler resmen savaştı! 3 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber