MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün daha
ABONE OL
03.08.2020 - 13:32 | | DHA

Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün daha

Corona virüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Diyarbakır’da, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Corona virüsün gelişine halaylar çekildi, düğünde toplanan kalabalık havaya ateş açtı.

Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs nedeniyle yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da artış eğiliminde olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişken; Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde sosyal mesafe, maske kurallarının hiçe sayıldığı ve havaya rast gele ateşlerin edildiği düğünde adeta korona virüse davetiye çıkarılarak halaylar çekildi. Bir gencin İstanbul’dan baba evine dönüşü ile korona virüs tespit edilmen ilçede Şeyh Şeraffetin Mahallesinde 4 sokak karantinaya alınmıştı. Yapılan düğünle ilçeye korona virüsün adeta yeniden davet edildiği görüntülere yansıdı.

Babasının omzundan düşen çocuğu jandarma personeli havada yakaladıKayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarma personelinin, Kapuzbaşı Şelaleleri girişinde babasının omzundan düşen çocuğu havada yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün daha

Diyarbakır’da akıllara durgunluk veren bir düğün daha

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber