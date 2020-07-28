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28.07.2020 - 12:06 | | AA

Diyarbakır'da arabalar paramparça oldu! 'Korkunç bir gürültüyle uyandık'

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, çatının duvarından düşen parçalar, park halindeki araçlarda hasara neden oldu.

Diyarbakır'da yıldırım düştü! Binadan kopan parçalar otomobillere zarar verdi
Diyarbakır'da yıldırım düştü! Binadan kopan parçalar otomobillere zarar verdi
Diyarbakır'da yıldırım düştü! Binadan kopan parçalar otomobillere zarar verdi
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Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanakta, Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede 10 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Gürültüyle beraber site sakinleri, kendilerini dışarı attı. Yaralananların olmadığı olayda, çatı duvarının bir kısmı yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle duvardan düşen parçalar, park halindeki 4 araçta maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, binayı güvenlik şeridiyle kapattı.

'PARATONER OLMASINA RAĞMEN YILDIRIM DÜŞTÜ'

Site sakini Taner Özbay, sitelerinde paratoner olmasına rağmen yıldırımın düşmesini anlayamadıklarını belirterek, "Sabah saat 06.00 sıralarında korkunç bir gürültüyle uyandık. Siteye yıldırım düştüğünü sonradan öğrendim. Yıldırımın düştüğü yerdeki mantolama parçaları, park halindeki arabaların üzerine düştü. 4 arabada ciddi hasar oluştu. Yıldırımın etkisiyle elektrik şartelleri attı, su motorlarımız arızalandı" dedi.

 

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