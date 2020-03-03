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03.03.2020 - 11:18 | | DHA

Diyarbakır’da bir mağarada 300 kilo esrar bulundu!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mağarada zulalanmış 300 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’da bir mağarada 300 kilo esrar bulundu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'ye bağlı kırsal Yalaza köyündeki mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, uyuşturucunun alıcılar kanalıyla şehirlere sevk edilip, okul önlerinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mağara ve kaya bloklarının arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 300 kilo esrar ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

 

 

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