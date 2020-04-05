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05.04.2020 - 10:52 | | AA

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı!

Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha  Kurulunun kararıyla, Bozyer Mahallesi'nin Taştepe mezrasında karantina  tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince  önlem alındı.

 

 

 

 

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